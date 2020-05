Limburgse in Italië: “Eindelijk versoepeling in zicht”

De exit strategie van Italië is nog niet overal helemaal duidelijk, maar iedereen verwacht wel iets meer vrijheid, zegt Katrien Nysen: “Het wordt allemaal op zijn Italiaans gecommuniceerd, dus zeker zijn we nog niet. Maar overal is te horen dat ze dit weekend officieel versoepelingen gaan aankondigen, ook voor Piemonte, de regio waar wij wonen.”

De weg naar een normaal leven is nog lang, maar iedere versoepeling is welkom, zegt Katrien. “Nu mogen we maar tot 200m van ons huis wandelen, behalve om boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan. Als we hier in de omgeving al wat verder zouden mogen wandelen, dan ga ik heel blij zijn. De natuur is prachtig en in ons dorp wonen maar duizend mensen. Dus afstand houden zal heel goed lukken.”