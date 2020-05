Maarkedal mag zijn bermen vroeger maaien: "Dat zorgt voor meer bloemen en biodiversiteit in onze bermen"

Gemeenten mogen niet kiezen wanneer ze de bermen in hun straten maaien. Een vast tijdstip wordt vastgelegd door het Agentschap van Natuur en Bos om zeker te zijn dat wilde planten en bloemen voldoende tijd krijgen om te groeien. Maar door het inventariseren van de planten -en bloemensoorten in de bermen in Maarkedal mogen zij tóch vroeger beginnen maaien in bepaalde straten: "Het gaat in totaal om 286 kilometer bermen met bijna 240 verschillende plantensoorten. We weten daardoor in welke straten er veel grassen groeien, en in die straten mogen die nu een maand vroeger dan gepland toch gemaaid worden", legt schepen Frederik Van Nieuwenhuyze uit.