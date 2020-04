Meer vraag naar voedselpakketten bij armoedevereniging in Klein-Brabant

"Gezinnen die voor de coronacrisis het hoofd nog net boven water konden houden, gaan nu kopje onder", zegt Marleen Van den Mooter in Het Laatste Nieuws en in Start Je Dag. "Momenteel zijn het een 40-tal gezinnen, waar we voorheen schommelden tussen de 20 en de 30."

Volgens Van den Mooter zijn er twee oorzaken: "Nu zijn de goedkope producten vaak sneller weg. En mensen hebben ook dikwijls een beperkter inkomen, wanneer ze economisch werkloos worden of op interimbasis werken en nu geen werk vinden."

De Schakel heeft ook al knutselpakketten uitgedeeld met kleurboeken en viltstiften aan kinderen die het kunnen gebruiken.