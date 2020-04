Mogen jeugdbewegingen deze zomer op kamp? "We hopen dat het kan, maar het zal niet hetzelfde zijn als anders"

Waar wordt er dan bijvoorbeeld aan gedacht? “Kinderen die in de dagen voor het kamp ziek zijn geweest, mogen bijvoorbeeld niet mee. Ook is de vraag of je nog met een hele grote groep op kamp kan of moet je de groep opdelen in groepjes van een tiental jongeren of kinderen? Het gaat ook om hygiënische regels zoals uiteraard handen wassen, handgel gebruiken en in bepaalde situaties ook mondmaskers. De hudo (een toilet gemaakt met palen en touw, red.)? Dat zou geen probleem zijn. Social distancing is daar gegarandeerd. Al zal dat toilet misschien wel ontsmet moeten worden.”

Maar ook over de spelletjes wordt al nagedacht. “Misschien moeten we contactspelletjes zoals Vleeshoop of Dikke Berta vermijden. Dat zijn typische spelletjes die we associëren met een kamp en dat is ook een deel van de charme, maar nu is de prioriteit om de kampen in de eerste plaats te kunnen laten doorgaan. Eind mei krijgen we de definitieve beslissing. Hopelijk kunnen we op kamp, maar het zal niet hetzelfde zijn als andere jaren. Ook jeugdbewegingen zullen een aantal regels moeten naleven.”