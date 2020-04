Na Donald Tusk roept ook Lech Walesa op tot boycot van Poolse "pseudo-verkiezingen"

Het plan lokte van meet af aan felle kritiek uit bij de oppositie. Een stemming per post zou een primeur zijn in de Poolse geschiedenis, wat betekent dat de hele stemprocedure in elke weken vanaf nul moet worden opgebouwd. Organisatorische en juridische obstakels staken de kop op. Zo is de wet die de stemming per post vastlegt nog niet in voege. Wellicht zal het Poolse parlement er zich volgende week over uitspreken, nauwelijks enkele dagen voor de vastgelegde verkiezingsdatum.