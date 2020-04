Ook nieuwe fietspaden in Zaventem: "Mensen fietsen sinds de coronacrisis meer"

Het is de gemeente opgevallen dat er veel meer mensen wandelen en fietsen sinds de coronacrisis, en dan zijn veilige fietspaden erg belangrijk. Daarom investeert de gemeente Zaventem nu 2.5 miljoen euro in vier kilometer nieuwe fietspaden, zegt schepen van financiën en begroting Bart Dewandeleer (CD&V): "Mensen fietsen, wandelen en lopen nu meer, en we vinden als gemeente dat dit het moment is om het budget dat we kunnen vrijmaken, te investeren in fietspaden. Het is nu 2020 en het duurt toch nog wel even voordat een fietspad klaar is. Maar we hopen zo snel mogelijk twee nieuwe fietspaden te kunnen aanbieden."

Zo komt er een nieuw fietspad op de Wezembeekstraat/Kennedylaan, en het fietspad aan de Tramlaan wordt verbreed.