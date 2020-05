Nieuwe walvissoort genoemd naar Antwerpen: "Zwom 3 miljoen jaar geleden rond"

Zeven jaar geleden ontdekte Stijn Goolaerts van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een walvisskelet dat bijna intact was. Dat gebeurde bij opgravingen in de haven van Antwerpen toen de Kieldrechtsluis werd aangelegd. Het skelet bleek drie miljoen jaar oud te zijn en de soort is intussen uitgestorven. Het was wel een echte walvis die een voorloper was van een soort die nu nog wel bestaat, maar die met uitsterven bedreigd is.