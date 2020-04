Universiteit Oxford test coronavaccin op mensen: "Maar genoeg testpersonen moeten in contact komen met virus"

De universiteit van Oxford heeft als een van de eerste ter wereld een vaccin klaar tegen het coronavirus dat getest kan worden op mensen. Door een groep mensen in te enten met het vaccin, en een andere groep niet, wil de universiteit testen of het vaccin doeltreffend genoeg is. Het is nog even wachten op het resultaat van die testen, en de belangrijke coronamaatregelen om de druk op de zorgsector af te nemen, strooien daarbij helaas wat roet in het eten. "Onze grote bezorgdheid is dat, door de coronamaatregelen, de epidemie niet meer voldoende aanwezig is onder de bevolking om de doeltreffendheid te bewijzen in Engeland", legt CEO van Oxford University Hospitals Bruno Holthof uit in "De ochtend".