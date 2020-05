Pater Kenny: "Honderden mensen bellen ons om kaarsen voor hen te branden in de Mariagrot"

De Hoogstraatse kaars op afstand is alvast een vurig succes. "Op dit moment branden er in onze grot tussen de 200 en 300 kaarsen. Het Mariapark van Meersel-Dreef is altijd al een toevluchtsoord geweest. Dat merk je in deze coronatijden meer dan ooit", zegt pater Kenny. "Ook al zijn er minder gelovigen die fysiek kunnen langskomen." Wie zelf interesse heeft om een kaars te laten branden kan alle info vinden op de site www.parochiemeerseldreef.be .

De Mariagrot in Meersel-Dreef is al decennia een begrip in de Noorderkempen. De grot werd gebouwd in 1895 voor de duizenden katholieke gelovigen die niet naar Lourdes konden gaan. Op de archieffoto hieronder zie je de populariteit van de grot in Meersel-Dreef tijdens de hoogdagen van de Vlaamse Mariadevotie in de maand mei.