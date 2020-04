Pedro Elias heeft zoontje met leukemie: "Mijn handen zijn aan vervanging toe, want ik ontsmet ze zo vaak" 

"Ik ben echt een ontsmetter geworden", zegt hij. "Als de postbode is geweest, ontsmet ik de brievenbus. Je mag lachen, want het is belachelijk."

Elias heeft ook nog een dochtertje van 3 jaar en een zoon van 15 jaar. Die laatste, Matteo, woont één week bij hem en één week bij zijn mama. "Dat is heel moeilijk. Ik ben een soort dictator in mijn week. Matteo gaat daar in mee, maar dat is ook een puber. En dan gaat hij naar zijn mama, en zij zullen daar wel rekening mee houden, maar ik kan moeilijk iedereen verplichten om zich te schikken naar hoe ik het zou willen."