Provincie Antwerpen waarschuwt: "Ga niet alleen maar wandelen op Kalmthoutse Heide of fietsen langs Grote Nete" 

Door het coronavirus gaan we wellicht in eigen land op vakantie. De provincie Antwerpen is bang dat het op sommige plaatsen te druk gaat worden, vooral in natuurgebieden. Uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt immers dat steeds meer mensen deze dagen de natuur intrekken. Eén op de drie van de ondervraagden vindt het er nu al te druk, en de provincie wil dus een nog grotere stormloop in de zomer vermijden.

"Als we met z'n allen in eigen land blijven, dan moeten we ervoor zorgen dat de drukte verspreid wordt", zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). "We gaan een aantal informatiecampagnes houden. De mensen moeten beseffen dat er enorm veel plekjes zijn om naartoe te gaan. We hoeven niet met z'n allen tegelijk gaan wandelen in de Kalmthoutse Heide of gaan fietsen op de dijk van de Grote Nete en de Rupel. Er zijn tal van alternatieven, en die zullen we dan ook belichten in een campagne."

Uit dat onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt ook dat mensen vaker de natuur opzoeken omdat ze zich dan fitter, minder angstig en gelukkiger voelen. Opvallend is wel dat lagergeschoolden minder vaak de natuur intrekken dan mensen met een hogere opleiding.