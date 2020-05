Royals: het mysterie van het vreemde "behang" op Huis ten Bosch en prins Harry feliciteert Thomas-de-trein

De Britse prins Harry verzorgt de inleiding van een nieuw verhaal van de kinderanimatieserie "Thomas de stoomlocomotief", bij ons ook bekend als "Thomas de trein". Harry nam zelf een filmpje op waarin hij knus in een stoffen zetel zit en een exemplaar van het nieuwe boek vasthoudt.



In "Thomas and friends: the royal engine" krijgt controleur sir Topham Hatt een prijs van de piepjonge prins Charles. Daarvoor moet Thomas hem naar Buckingham Palace voeren. Onderweg ontmoet Thomas het koninklijke rijtuig, de hertogin van Loughborough. Het is actrice Rosamund Pike ("State of the union", "Gone girl") die de stem van de hertogin op zich neemt.