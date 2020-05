Rudi Vranckx over coronacrisis in Gaza: “Als er hier een uitbraak komt, wordt het een echte horrorfilm.”

Gaza is in lockdown. De angst voor het coronavirus in Gaza is immens groot. Het virus zou zich razendsnel kunnen verspreiden. Er leven ongeveer anderhalf miljoen Palestijnen bijeengepakt op de strook van veertig kilometer lang en acht kilometer breed. De gezondheidszorg kent er in normale omstandigheden al veel uitdagingen en de economische en sociale omstandigheden waren er al beroerd.