SP.A-boodschap aan vooravond 1 mei: "Beloon wie het land draaiende houdt" 

Voor SP.A-voorzitter Conner Rousseau moet iedereen die vandaag "zijn best doet" weer vooruit in het leven, een verwijzing naar al wie het land draaiende houdt tijdens de coronacrisis. Ook de politiek moet dringend veranderen. Het doel? Meer solidariteit in de samenleving. Dat is de basisboodschap van Vooruit TV, een digitale talkshow ter vervanging van de traditionele toespraak in de Gentse Vooruit aan de vooravond van 1 mei.