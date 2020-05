Spelers AA Gent schenken 100 tablets aan Gentse ziekenhuizen

Thomas Kaminski, Vadis Odjidja en Sven Kums bezochten deze namiddag het Gentse UZ, AZ Jan Palfijn, AZ Sint-Lucas en AZ Maria Middelares om er telkens 25 tablets te doneren. “We hebben enorm veel respect voor wat ziekenhuizen allemaal doen in coronatijden. Daarom willen we voor hen iets terug doen”, zegt Sven Kums. Die tablets kunnen na de crisis ook nog gebruikt worden door het ziekenhuis.”

De actie werd in het Sint-Lucasziekenhuis met een grote glimlach onthaald. “Dit is zeer belangrijk voor onze mensen. Als je alleen thuis zit, merk je al hoe lastig het is om niemand te zien. Maar voor zieke mensen is het in deze tijden extra zwaar”, zegt Covid-arts Denis Marichal. “We zijn de spelers dan ook erg dankbaar.”