Nog nooit zoveel haarkleurmiddelen verkocht: "Mensen willen er nog altijd netjes bijlopen"

Sinds de kappers gesloten zijn, zijn vrouwen of mannen aangewezen om hun haar zelf te kleuren en de verkoop van haarverf in supermarkten piekt. Bij de supermarkten van Match merken ze zelfs een stijging van bijna 300 procent op de verkoop van kleurenshampoos of andere haarverfmiddelen. Bij Delhaize is de verkoop met 60 procent gestegen. “De kappers zijn gesloten, maar ook de gespecialiseerde winkels die de producten aanbieden zijn dicht”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Het is zeer opmerkelijk dat dit soort producten zoveel verkoopt in onze winkels. De leveranciers hebben extra volume aangeleverd, dus we hebben genoeg in voorraad.”