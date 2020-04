Striemende kritiek op manke corona-communicatie, premier Wilmès "zal er rekening mee houden"

De striemende kritiek valt niet in dovemansoren bij premier Sophie Wilmès (MR). Ze zei dat de maatregelen tegen het coronavirus in ons land wel degelijk hebben gewerkt, maar erkent dat de communicatie vorige week beter kon. "We moeten naar deze kritiek luisteren en ze accepteren, maar we moeten er vooral rekening mee houden voor de toekomst", klonk het droogjes.

Als verzachtende omstandigheid voert de premier aan dat de exitstrategie "een delicate en complexe operatie is waarbij het functioneren van onze samenleving moet worden heruitgevonden en waarbij tegelijkertijd de gezondheid van de mensen gewaarborgd moet blijven".

De premier besloot haar antwoord aan de Kamerleden met een gedetailleerde uitleg over het hoe en waarom van de exitstrategie. Die zin voor detail werd geïllustreerd door de bril die ze op had, maar of die uitleg echt overtuigend was, is nog maar de vraag. "Het draagvlak is maar bestaande wanneer de regels duidelijk zijn", waarschuwde Peter De Roover (N-VA).

