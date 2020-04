Tekeningen van 12-jarige Rubens uit Plantin-Moretus zijn nu Vlaams Topstuk

Het opmerkelijke aan het schetsboek van Rubens is dat hij het maakte toen hij goed en wel 12 jaar telde. Het gaat om de vroegst bekende tekeningen van de grote kunstenaar. Hij baseerde zich op prenten van de "Dodendans" van Hans Holbein. Prenten kopiëren was in de 17de eeuw vaste prik in de opleiding van kunstenaars. In 2021 komt er een tentoonstelling met de tekeningen en het schetsboek in Plantin-Moretus. (lees aub verder onder de afbeelding)