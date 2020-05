Terug naar het werk na 7 weken thuiszitten: "Mondmaskers in huisstijl en bang om de bubbel te verlaten" 

"We namen alle nodige veiligheidsmaatregelen zodat onze mensen met een veilig en comfortabel gevoel terug kunnen komen. Zo hebben we spatschermen laten plaatsen, handgels aangekocht en mondmaskers gecreëerd in onze huisstijl. Veiligheid is belangrijk, maar we willen vooral iedereen met een warm en positief gevoel ontvangen. Daarom hebben we op elk bureau een plantje gezet en zorgen we voor lekkers, zodat onze startdag een gezellige dag wordt.”