Thuiswerken tijdens de coronacrisis: "Je baas is niet verplicht je een goede stoel te geven, maar maak afspraken"

Er zijn bedrijven die de voorbije jaren fors hebben geïnvesteerd in degelijk kantoormateriaal voor hun thuiswerkend personeel.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid doet dat bijvoorbeeld. Dat vertelt werknemer Jo Locquet. "In ons contract staat dat al wie structureel een aantal dagen per week van thuis uit werkt, dat op een comfortabele manier moet kunnen doen. We krijgen van onze baas een extern toetsenbord en scherm. En tijdens deze coronacrisis hebben we ook de kans gekregen om oude bureaustoelen, die nog perfect in orde zijn, thuis te laten leveren zodat we comfortabel zitten."

Lode Godderis juicht dat initiatief toe. "Het is een héél goed idee als werkgevers zulke initiatieven nemen. Maar een baas is niet verplicht om werknemers van een goeie stoel te voorzien. Je kan dat als werknemer dus ook niet eisen. Maar je kan wel een aantal afspraken maken over materiaal dat je nodig hebt om thuis te kunnen werken."