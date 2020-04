Tom De Cock stopt als MNM-dj: "Genoten van elk moment, nu tijd voor iets anders"

Tom De Cock neemt na dit seizoen afscheid van zijn programma en van MNM. "Het broeide al een tijdje en tijdens de coronaquarantaine is het pas echt doorgedrongen: live radio maken is zalig, maar het is ook wel 200 kilometer per uur rijden op het rechterrijvak van de snelweg van het leven, zonder omkijken en het stopt nooit", vertelde een geëmotioneerde De Cock aan zijn luisteraars. "And you only live once, dat hebben we toch geleerd de voorbije weken. Dus, ik schakel even terug, ik verander van rijstrook. Ik stop op een hoogtepunt bij MNM. En ik ga doen wat ik moet doen: ik ga nog dit jaar mijn derde boek schrijven, ik ga televisie maken, waarvoor nu al sorry en ik ga podcasts maken en ik ga mijn dochter helpen bij haar huiswerk van het eerste leerjaar, want nu snap ik het tenminste nog."