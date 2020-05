Twee mannen uit Houthalen-Helchteren zijn vrijgesproken voor verwonden van politieagent 7 jaar geleden

De twee mannen van 36 en 44 jaar zijn door het hof van beroep in Antwerpen vrijgesproken voor het verwonden van een politieagent in Meulenberg in 2013. Tijdens de rellen kreeg de agent een steen van 1 kilo tegen zijn hoofd en botste met zijn combi tegen een gevel. Het slachtoffer is op dit moment nog steeds voor 90% arbeidsongeschikt.