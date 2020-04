U moet maandag buitenshuis werken en heeft geen opvang voor uw kinderen? Regeling voor "coronaverlof" is niet rond

Telewerken en zorgen voor kinderen, het is geen sinecure. Ook na maandag, als de nieuwe fase van de coronamaatregelen ingaan, blijft thuiswerk de norm.

Maar niet in alle bedrijven is telewerk mogelijk. Nu die vanaf maandag opnieuw opengaan, moeten die ouders een oplossing vinden voor hun kinderen. Zomaar de familie inschakelen kan niet, want dat zou geen "essentiële verplaatsing" zijn. Voor ouders die hun kinderen niet naar de schoolopvang willen sturen, kondigde de minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) daarom vorige week een vorm van “coronaverlof” aan. Maar die regeling blijkt nog niet rond.