Unieke vangst in Schelde bij Kallo: een kortsnuitzeepaardje van amper 7 cm lang

Het is intussen 10 jaar dat Mark Staut vrijwillig aan 'vismonitoring' doet. En een zeepaardje vinden is wel leuk voor die tiende verjaardag. "Het is volgens mij de eerste keer dat er in een fuik een zeepaardje is gevonden. Eerder had het INBO (Instituut voor Natuur en Bos) zelf al twee zeepaardjes gevonden, dichter bij de Nederlandse grens, en van op een boot. Ik vond het zeepaardje tussen allerlei vissen, krabben, garnalen en zwerfvuil. Het gaat om een kortsnuitzeepaardje dat in zout water leeft. Kallo is zowat het uiterste punt op de Schelde waar nog zout water vloeit. Een langsnuitzeepaardje is ook al eens gevonden."