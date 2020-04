Wordt kans op nieuwe infectieziekten als corona enkel groter? "Ontbossing in regenwouden heeft negatieve impact"

En we kunnen nog meer doen: "Net zoals na de grote tsunami-ramp in Indonesië in 2004 boeien in zee werden gelegd om de mensen te waarschuwen bij mogelijke nieuwe tsunamirampen, zouden we ook voor nieuwe infecties een soort early warning system, een vroeg waarschuwingssysteem, moeten ontwikkelen. Er moet voldoende getest worden, zodat we in een vroeg stadium weten 'hier is iets aan de hand'. Daar hebben we bijvoorbeeld gefaald bij het zikavirus, dat al anderhalf jaar circuleerde. We moeten korter op de bal spelen, maar daarvoor zijn investeringen nodig, vooral in het Zuiden."