Vlaamse regering past mouw aan versnelde subsidieknip bij 8 socioculturele organisaties

Jan Jambon wil de 8 gevallen individueel bekijken. Mogelijk komen er dus verschillende oplossingen uit de bus, via andere subsidiekanalen. Het gaat onder meer om het Fakkeltheater in Antwerpen, Kunstencentrum België in Hasselt en beeldende kunstorganisatie W What uit Leuven.

Minister Jambon wilde vooral de gesubsidieerde contracten of Gesco's vroeger stopzetten. Het gaat om bedragen tussen 50.000 en 240.000 euro per jaar, alles samen ruim 1 miljoen. Dat plan was al door zijn voorganger Sven Gatz (Open VLD) gestart. De Gesco-regeling is eindig, het was nooit de bedoeling om die tot 2024 te laten lopen, zegt Jambon. De 8 socio-culturele instellingen vreesden vooral dat ze medewerkers zouden moeten ontslaan. Bij het Fakkeltheater ging het om 4 mensen. Als de instellingen daardoor in de problemen komen, zoeken we een oplossing, belooft Jambon.