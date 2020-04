Voor het eerst in 50 jaar geen "meizingen" in Aalter: "Normaal gaan we van deur tot deur en verwelkomen we de lente"

Erik Wille is een fervente “meizanger”: “Ik doe het al zo’n 50 jaar met enkele vrienden. Dan trekken we van deur tot deur en zingen we een traditioneel meilied dat in de hele streek bekend is. Wij doen het al sinds 1970. Alles is begonnen in ons stamcafé. Op een dag begon de cafébazin het meilied te zingen, en zo zijn we op het idee gekomen om van deur tot deur te gaan.”