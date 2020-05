Waar zijn de transmigranten heen in deze coronacrisis?

Fiven en Mary, twee 18-jarige meisjes uit Eritrea staan giechelend koekjes te bakken in de keuken van een familie in Ukkel. Het is een recept dat Fiven in Libanon oppikte. Ze vertrok op haar vijftiende en is intussen al drie jaar op de dool. Na Libanon volgde een oversteek naar Griekenland. Ze verbleef er een jaar lang in een opvangkamp. Daar ontmoette ze Mary, maar de twee verloren elkaar uit het oog.

Toevallig liepen ze elkaar in Brussel weer tegen het lijf. Ze besloten om samen de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen. "De meisjes probeerden van december tot maart drie tot vier keer per week op een vrachtwagen te geraken", vertelt Sonia, de vrouw des huizes ons. Maar toen de "blijf in uw kot"-maatregelen kwamen, moesten ze een keuze maken.