Waasland bereidt zich voor op nieuwe coronapiek: “In geval van nood kunnen we patiënten opvangen in de sporthal van Belsele”

“Het centrum komt er in opdracht van de Vlaamse overheid”, gaat Anthuenis verder. “Zij hebben enkele voorwaarden opgelijst waaraan zo’n schakelzorgcentrum moet voldoen. Op dit moment zijn we druk bezig met alles in orde te brengen. Zo worden er kamers met bedden voorzien voor de patiënten. Er zijn ook ruimtes voor de mensen die er werken. Hierbij houden we rekening met de strikte regels om kruisbesmetting te voorkomen. Dat maakt dat de hele ruimte onderverdeeld moet worden in zones voor patiënten en zones waar geen patiënten mogen komen. Er komt heel wat bij kijken om zoiets logistiek in orde te maken.”