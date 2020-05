Woonzorgcentrum in Wezembeek-Oppem weigert coronatesten: "Ook mensen uit serviceflats testen of niemand" 

Om 100 procent zeker te zijn dat er ook bij de bewoners niemand besmet is, moet er getest worden. Maar dat weigert de directeur van het rusthuis voorlopig. "Op dit moment zijn er enkel en alleen testen beschikbaar voor bewoners van het woonzorgcentrum. Wie in een serviceflat woont, valt uit de boot", legt de directeur uit. "Onze bewoners van het rusthuis hebben dagelijks intensief contact met de bewoners van de assistentiewoningen. Dus als we enkel de bewoners van het woonzorgcentrum kunnen testen, dan moeten we hen scheiden van de mensen uit de serviceflats. En in deze tijden waar sociaal contact extra belangrijk is en vereenzaming een probleem, wil ik dat niet doen."