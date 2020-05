1 mei baadt in coronasfeer, PVDA hamert op veilige werkomstandigheden

De uiterst linkse partij PVDA beet vanmorgen de spits af. Partijvoorzitter Peter Mertens vindt dat het "evenwicht" in deze crisis zoek is tussen het economische leven, dat vanaf maandag voor een deel herstart, en het sociale leven, waar de pauzeknop nog even ingedrukt blijft.



De financiële put die de crisis slaat, zo benadrukt Mertens, moet niet gedicht worden door de "lageloners die de samenleving doen draaien, zoals vrachtwagenchauffeurs, rekkenvullers en poetshulpen". Hij pleit voor een "coronataks" van 5 procent op de vermogens boven de 3 miljoen euro. Dat moet 15 miljard euro opleveren.