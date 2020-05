Aardappeltelers voelen impact van coronacrisis maar zien verkoop korte keten stijgen

Aardappelteler Paul heeft een winkel op de hoeve en heeft gemerkt dat de verkoop daar de voorbije weken is gestegen. "De thuisverkoop hier is gestegen, maar je moet meer aanbieden dan aardappelen alleen, want voor 1 artikel komen de mensen niet. Op die manier kan je nog een beetje meerwaarde creëren."

Boer Pieter D' Hooghe die al enkele jaren aardappelen aanbiedt in automaten bevestigt dat: "de coronacrisis speelde een beetje in ons voordeel. De eerste weken van de crisis zagen we de verkoopcijfers stijgen, de mensen hamsterden ook en we hadden er altijd in voorraad. De automaten zijn ook gemakkelijk, de mensen moeten niet wachten op bediening en wij moeten niet op onze hof blijven wachten op klanten."

Door de coronacrisis zijn ook de zomerfestivals afgelast en worden er dus amper nog aardappelen verkocht voor frieten merken beide boeren. "Op festivals, of voor voetbalwedstrijden worden normaal veel frieten geconsumeerd."