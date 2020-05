ABVV-Limburg wil sterke overheidsdiensten en sociale zekerheid

“De provincie Limburg is zwaar getroffen door het coronavirus. We tellen niet alleen de meeste besmettingen maar ook economisch zijn we zwaar geraakt", zegt Vrancken nog. "Het toerisme, onze economische troefkaart, dreigt de gevolgen nog lang te voelen. Limburg is altijd al gevoelig geweest voor schommelingen in de economische conjunctuur, laat staan voor een dergelijke aanslag als dit coronavirus.”