VS-president Trump spreekt eigen inlichtingendiensten tegen: "Ik zag bewijs dat coronavirus uit Chinees lab komt"

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de uitbraak van het virus begonnen of toch versneld is op een beestenmarkt in Wuhan. De Amerikaanse inlichtingendiensten zullen ook blijven onderzoeken of een ongeluk in een Chinees laboratorium de oorzaak zou kunnen zijn. Maar ze sluiten tegelijkertijd uit dat het virus door de mens ontwikkeld werd of het gevolg is van genetische manipulatie.