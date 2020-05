Brugge krijgt nieuwe "Dikke Bertha" na vernieling van 350 jaar oude boom

Goed nieuws voor Brugge, want de stad krijgt binnenkort een nieuwe "Dikke Bertha". De oude boom in deelgemeente Assebroek was meer dan 350 jaar oud, maar kwam deze week in zwaar weer terecht. In 2001 werd de haagbeuk grotendeels vernield door de bliksem en vorige week werden de restanten, zo'n 4 meter overblijvende boomstam, in brand gestoken door vandalen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) schenkt nu een nieuwe haagbeuk aan Brugge. Ze hoopt dat die over tientallen jaren voor evenveel herinneringen zal zorgen als de boom "Dikke Bertha" deed voor vele Brugse generaties. De haagbeuk wordt dit najaar geplant.