Brussels Airlines-moeder Lufthansa bereidt zich voor op zomer zonder vliegverkeer en opstart in de herfst

De luchtvaartsector kreunt onder de coronacrisis. Daarom schreef Carsten Spohr, de CEO van de Lufthansa Group, waartoe Brussels Airlines behoort, nog een brief naar premier Sophie Wilmès (MR).

Om de coronacrisis te overleven is Brussels Airlines op dit moment in onderhandeling met de federale overheid over overheidssteun. Met het oog op die onderhandelingen hamerde CEO Spohr erop dat Brussels Airlines een belangrijke schakel blijft binnen het netwerk van Lufthansa.

Maar tegelijk herhaalt Spohr dat Lufthansa de herstructurering van Brussels Airlines zal intensiveren. Samen met Austrian Airlines zal Brussels zijn vloot van vliegtuigen inkrimpen.