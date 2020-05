Actrice Leah Thys en presentator Thomas Vanderveken waarschuwen voor phishing, of toch niet?

"Ik weet natuurlijk dat ik het niet ben in de video van Febelfin maar ik kan me heel hard voorstellen dat mensen zich laten vangen", reageert televisiepresentator Thomas Vanderveken. "Het is een dubbel gevoel: in tijden van corona worden we eraan herinnerd hoe fantastisch technologie is. Door onze apps kunnen we alle bankverrichtingen doen en online kopen. Dat is een grote luxe. Tegelijk moet je altijd heel alert blijven en het onderscheid blijven maken tussen wat aannemelijk is en wat niet. Eén ding weet ik zeker: mijn bank zal me nooit mijn codes vragen via de telefoon, per mail, sms of hoe dan ook."