De Panne ondersteunt lokale handelaars: bon van 55 euro voor inwoners, tweedeverblijvers en toeristen die blijven logeren

De gemeente maakt ook 450.000 euro vrij voor een alternatieve zomer- of najaarsprogrammatie. Ze willen van zodra het weer toegelaten is, daarmee het toerisme op gang trekken. De bedoeling is om een evenement te organiseren dat over langere tijd verschillende keren per week te zien zal zijn. Schepen van Toerisme Cindy Verbrugge (N-VA): “We willen geen uniek moment creëren. De bezoeker moet het gevoel hebben dat hij er ook de dag of de week nadien kan bijzijn.”

De Panne wil daarbij zijn brede strand en autovrije zeedijk maximaal inzetten. Zo blijft het veilig voor de bezoekers en wordt een te grote drukte vermeden. Creatieve ondernemers mogen hun ideeën voorstellen aan de gemeente.