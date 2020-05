Partner van Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) weer thuis na 47 dagen ziekenhuis: "Blij dat ik er nog ben"

Het ontslag uit het Sint-Trudo Ziekenhuis op de laatste dag van april was een grote opluchting voor Dimitri Flossy. Hij is vooral erg dankbaar voor de goede zorgen die hij gekregen heeft. “Mensen zijn er dag en nacht in de weer geweest, in helse omstandigheden. Dat besef je ook pas achteraf, want over de omvang van de pandemie weet je niet veel als je daar alleen op je kamer ligt. Ik kan niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik ben aan alle mensen die zorg verlenen.”

Het coronavirus heeft de manier van denken van Dimitri niet zo erg veranderd. Genieten van kleine dingen deed hij voor de ziekte ook al. Maar het virus heeft die gedachte wel uitvergroot. “je partner weer zien, even buiten komen, de rust van thuis … Dat is echt heel fijn.” Hoewel, echte rust, dat is nog niet voor meteen door de vele interviews en door de telefoontjes van mensen die hem even willen horen. “Maar ik vind dat niet erg", zegt Flossy, "omdat ik echt wil zeggen aan iedereen die ziek is of die ziek wordt: Blijf erin geloven, je kan genezen! Maar het is vooral belangrijk dat mensen de moed erin houden en hoop blijven hebben.”