Duiven aan de pil in Liedekerke: "Ze laten al eens iets achter op kerkgangers"

"Zelfs in deze coronatijden zijn we ook met andere problemen bezig", vertelt burgemeester Steven Van Linthout. Dat zijn de duiven in dit geval. De vogels veroorzaken heel wat overlast, vooral aan kerken. "Dat lijkt één van hun favoriete plaatsen. Maar af en toe laten ze ook iets achter lager dan de kertoren. Soms zelfs op bezoekers. Dat is niet aangenaam. Je kan dan elke dag gaan poetsen, maar als daar dan veel duiven zitten, is het dweilen met de kraan open."

En dus gaan de vogels aan de pil. Een gespecialiseerde firma gaat voedsel verspreiden op plekken waar ze veel komen. Met daarin een anticonceptiemiddel. "Zo kunnen die duiven een gelukkig leven leiden, zonder dat ze voor nakomelingen zorgen."