Mondmaskers van provinciale aankoop vanaf deze week geleverd in 20 Limburgse gemeenten

"We hebben een aanbesteding uitgeschreven", vertelt gedeputeerde Igor Philtjens. "We hebben dan testen gedaan met de mondmaskers van de offertes want de kwaliteit moet natuurlijk goed zijn. Zo hebben we ze bijvoorbeeld gekookt op 100 graden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een bedrijf uit Antwerpen, ook omdat dat snel kon leveren."



De herbruikbare maskers worden verkocht aan 1,30 eur per stuk en zijn individueel verpakt. Er zijn drie maten. De levering gebeurt in fasen en de gemeenten waar de meeste besmette personen zijn per 100 000 inwoners, zullen het eerst bediend worden.