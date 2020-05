Zitten er everzwijnen in het Park van Tervuren?

Het Park van Tervuren is één van de toegangspoorten tot het Zoniënwoud. In dat bos leven al bijna 15 jaar everzwijnen. Volgens Patrick Huvenne van Natuur en Bos is het dan ook niet onmogelijk dat de everzwijnen het park gaan verkennen: “In het Zoniënwoud zijn er everzwijnen, dat weten we al heel lang. Het is niet zo vreemd dat die de omgeving eens verkennen. Ze hoeven maar de straat over te steken en ze zijn in het Park van Tervuren. Dat is op zich ook een groot bos waar een everzwijn even kan rondlopen zonder gezien te worden.”