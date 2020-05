GO! raadt scholen aan géén examens te houden dit schooljaar, katholiek onderwijs geeft dat advies niet

"Met de beperkte onderwijstijd die we nog hebben, geven we het advies om op het einde van het schooljaar geen eindexamens meer te organiseren." Dat zegt Raymonda Verdyck van GO! (het gemeenschapsonderwijs) aan VRT NWS. "Het veld was vragende partij, onze collega's wilden helderheid en duidelijkheid. We hebben dit samen overlegd."

Dat betekent wel niet dat elke leerling zomaar een A-attest krijgt en automatisch overgaat naar het volgende jaar. "We gaan op basis van zogenoemde "permanente evaluatie", bekijken waar de leerlingen staan", zegt Verdyck.

"Als we vaststellen dat leerlingen de doelen voldoende hebben bereikt, gaan ze op het normale moment het A-attest bekomen. Leerlingen waarbij we twijfelen over een B- of een C-attest, zullen we de beslissing uitstellen tot augustus. In de loop van de zomerperiode zal hen de nodige ondersteuning gegeven worden, om dan in augustus een eerlijke evaluatie te bieden."

Verdyck bevestigt verder dat ze in het sociaal overleg aan het nadenken zijn over zomerscholen.