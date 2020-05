Lab uit Gent test mondmaskers die overheid bestelt: hoe loopt dat juist?

Een masker is van goede kwaliteit als de materialen dat ook zijn, weet het lab. "Je hebt een buitenlaag, een binnenlaag en een middenlaag. Die middenlaag is de belangrijkste omdat ze de barrière vormt." Bij papieren maskers zie je dat dat de blauwe laag is en er is momenteel een tekort aan deze lagen. "Ze worden gemaakt in Azië, Amerika en ook een deel in Europa en de fabrieken draaien op volle toeren, maar kunnen niet volgen."

Naast de mondmaskers test Centexbel ook ander medisch materiaal als schorten of andere beschermingskledij, ook voor andere sectoren. Gele hesjes bijvoorbeeld worden er ook getest of kledij voor lassers en brandweerlui, of stoffen waar schadelijke chemicaliën in zitten.