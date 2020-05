Gevangenis van Merksplas schenkt 500 zelfgemaakte mondmaskers aan inwoners die ze dringend nodig hebben

Op maandag 4 mei worden de coronamaatregelen versoepeld. Het wordt verplicht voor mensen boven de 12 jaar om in het openbaar vervoer of op drukke openbare plaatsen een mondmasker te dragen. “We hebben er, net als andere gemeentes, voor elke inwoner eentje besteld, maar die zijn nog niet geleverd tegen maandag”, zegt Frank Wilrycx, burgemeester van Merksplas (Open VLD).

Om de inwoners die dringend zo’n masker nodig hebben uit de nood te helpen, schenken de gedetineerden van de gevangenis van Merksplas 500 maskers. Die hebben ze zelf gemaakt. In totaal maken ze er zo’n 300 per dag. De burgemeester gaat de maskers uitdelen aan zij die ze het snelste nodig hebben. “Dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld het openbaar vervoer gebruiken. We zijn blij met de mondmaskers. Zo kunnen we toch al een aantal mensen helpen”, aldus Wilrycx.