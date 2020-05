Louis Tobback (SP.A): "Als regering in september in zelfde sukkelstraatje terechtkomt, hou dan verkiezingen in oktober"

Toch vermoedt de vroegere minister van onder andere Binnenlandse Zaken dat er achter de schermen al nagedacht wordt over een nieuwe regering: “Ik denk dat men wel bezig is met de voorbereiding voor een echte regering. Maar ze mogen in september niet weer in dat sukkelstraatje terechtkomen van voor corona. Geen toestanden meer van Bart De Wever (N-VA) die Paul Magnette (PS) in een donker steegje ontmoet. Als we daarmee herbeginnen, kunnen we beter verkiezingen houden in oktober.”

Maar Tobback is ook hoopvol naar de toekomst toe. Zeker met jonge politici zoals SP.A-voorzitter van Conner Rousseau. “Hij doet dat uitstekend. Hij heeft er mee voor gezorgd dat er een tijdelijke regering met Wilmès is geforceerd. Met hem kunnen we misschien nog eens een verkiezing winnen.”