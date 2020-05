Met de auto leren rijden kan weer vanaf 11 mei

Het opnieuw openen van de rijexamen- en autokeuringscentra en de rijscholen zal stap voor stap gebeuren. De autokeuringscentra zullen de eerste zijn die weer open zullen kunnen gaan, voor periodieke keuringen. Met een auto naar de autokeuring gaan zal namelijk vanaf 4 mei weer mogelijk zijn.

Vanaf 11 mei mag op de rijscholen weer les gegeven worden en vanaf 18 mei kan je in de rijexamencentra terecht voor onder meer theoretische examens of praktijkexamens voor de categorieën AM, A, C en D. Vanaf 25 mei zullen ook de praktijkexamens voor de categorieën B, BE en G weer mogelijk zijn.