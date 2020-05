Molenbeekse vroedvrouwen in zee met B&B: “Niet alle vrouwen willen tijdens coronacrisis in ziekenhuis bevallen”

De coronacrisis verandert ook veel in de werking van de praktijk. “Enerzijds is het drukker, maar toch ook rustiger” zegt Elke. “We nemen heel veel over van ziekenhuizen, huisartsen en Kind en Gezin. Want die hebben een deel van de activiteit stil gelegd. Maar aan de andere kant is het ook rustiger omdat we een bijvoorbeeld meer opvolgconsultaties online doen. Mama’s die net bevallen zijn zien we wél nog elke dag. Maar we werken alleen nog één op één, geen groepsactiviteiten meer. Dat maakt het kalmer. En in Brussel zijn we natuurlijk blij met het rustiger verkeer. We worden niet meer elke dag bijna omver gereden (lacht). We doen al lang de huisbezoeken met de fiets. En rustiger verkeer maakt ook ons rustiger. We merken ook dat mensen minder stress hebben, omdat ze niet meer overal moeten zijn. Op werkvlak mogen de coronamaatregelen nog even aanhouden (lacht).”