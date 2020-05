Nieuwe resultaten onderzoek UA naar ons koop- en kookgedrag: keuken is nu voor velen een plaats van ontspanning

"We hebben onderzocht of er sinds de coronacrisis veranderingen zijn in ons kook- en bakgedrag", legt professor Charlotte De Backer uit. "We merken dat mensen meer dan vroeger zelf aan het bakken slaan, en dan gaat het zowel over brood als over gebak.” Op de vraag hoe dat komt, is het antwoord dat we minder tijdsdruk ervaren. "Daardoor worden we ook creatiever in de keuken", voegt professor De Backer er nog aan toe.