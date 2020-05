De Franse sterrenkapper John Nollet roept z'n collega's op om -wanneer ze weer aan het werk mogen- de zorgkundigen eens goed in de watten te leggen. Nollet is afkomstig uit De Panne, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Frankrijk. Daar groeide hij uit tot de lievelingskapper van een heleboel modellen en actrices. In bovenstaand filmpje vertelt hij meer over zijn oproep.